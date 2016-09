Stoel Beyoncé op Emmys blijft plotseling leeg

Ook ging het gerucht dat de zangeres onaangekondigd een optreden zou geven. Veel sterren hadden de zangeres verwacht bij de show maar de stoel die voor haar was gereserveerd bleef gedurende de avond leeg.



Achterhoofd

,,Ik dacht dat Beyoncé erbij zou zijn'', zei de presentator John Oliver van de gelijknamige latenightshow. ,,Ik zou twee rijen achter haar zitten en heb me wekenlang verheugd naar haar achterhoofd te kunnen kijken'', grapte de komiek.



De producer van de Emmys, Don Mischer, liet weten dat de zangeres verstek moest laten gaan vanwege ziekte. Beyoncé is momenteel op haar Formation World Tour.