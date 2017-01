Stomme val met fiets nekt overvallers Kim Kardashian

Het was in de nacht van 2 op 3 oktober vorig jaar. Kim Kardashian werd in Parijs - in haar slaap, in haar hotelkamer - overvallen door mannen, vermond in politiepakken. Het ging razendsnel: ze drongen de kamer binnen, sloten de tv-ster op in de badkamer, grepen haar juwelen ter waarde van 9 miljoen bij elkaar en maakten zich uit de voeten. Het ging vliegensvlug, zonder problemen, en niemand raakte gewond. Wat het helemaal 'spectaculair' maakte: de vijf daders konden gewoon lopend en zelfs op de fiets ontkomen. Geen centje last.



Maar op bewakingsbeelden die nu zijn uitgelekt is volgens ingewijden te zien dat het helemaal niet zo professioneel ging. In één van de straten in de buurt van het hotel hing een camera. Die filmde hoe in de betreffende nacht één overvaller het straatje in komt fietsen, na de beroving van Kardashian.



Val met de fiets

In zijn hand heeft hij een eenvoudige plastic tas. De man valt dan met zijn fiets, komt op straat terecht en laat ook zijn tas vallen. De geroofde juwelen rollen daarna - als in een slapstickfilm - over straat. De man grijpt alles snel weer bij elkaar, stopt de sieraden in de tas en gaat er weer vandoor. Maar hij vergeet iets: een halsketting, belegd met diamanten, en met een geschatte waarde van 30.000 euro, blijft op de straatstenen liggen. Die wordt later gevonden door een voorbijganger en bij de politie afgeleverd.



Het blijkt bijna letterlijk en helemaal figuurlijk een gouden vondst. Op de ketting worden dna-sporen gevonden. En ook in de hotelkamer wordt dna aangetroffen: op de boeien die Kardashian worden omgedaan en waarmee ze wordt opgesloten in de badkamer.



De sporen leidden naar één verdachte, een oude bekende van de Franse politie. De verdachte werd weken geschaduwd, zijn telefoon werd afgeluisterd en hij werd lange tijd 'ge-geolokaliseerd' om handlangers op te sporen. Gisteren kwam de voorlopige ontknoping. Om zes uur 's morgens werden verschillende invallen gedaan, in de omgeving van Parijs en in het zuid-Franse Grasse.



Senioren

In totaal werden 17 verdachten aangehouden, mannen en vrouwen in leeftijd variërend van 23 tot maar liefst 73 jaar oud, en bijna allemaal bekenden van politie en justitie. Hen is 'gewapende overval in georganiseerd verband, ontvoering en lidmaatschap van een criminele bende' ten laste gelegd. Sommige van de senior-overvallers worden door betrokkenen als de hoofdverdachte beschouwd. Van de buit is overigens nog geen spoor.



De dieven gingen er vandoor met de trouwring van Kardashian, ter waarde van 4 miljoen euro, en net een juwelendoos die inclusief inhoud 5 miljoen euro waard zou zijn. Bij de verdachten werd gisteren huiszoeking verricht, mede om de sieraden op te sporen. Kardashian zelf heeft de overval inmiddels al weer gebruikt voor haar eigen Amerikaanse reality-soap. Die gaat in maart weer van start, maar in de trailer is de rondbillige Kim al in tranen te zien: ,,Ze gingen me in m'n rug schieten, ik kon geen kant op!'', zegt ze.