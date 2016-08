'Straalbezopen' Lily Allen afgevoerd tijdens festival

Sandra Masmeijer: Ik voelde me machteloos

7:14 Het leven van Sandra Masmeijer (52) en haar gezin stond twee jaar geleden nog in het teken van luxe en toekomstplannen. Tot het moment dat de 55-jarige Frank in oktober 2014 van zijn bed werd gelicht en verdacht werd van handel in drugs. ,,Natuurlijk heb ik Frank op de man af gevraagd of hij schuldig is. Hij zegt van niet. Dus dan geloof ik hem," bekent de blondine in een interview in de Beau Monde dat woensdag verschijnt.