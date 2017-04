Stralende Sylvie: Ik ben zielsgelukkig

video Tatjana: Laat mij maar de eeuwige Kees Flodder blijven

13 april Voor de boekpresentatie van Dick Maas kwam Tatjana Simic (53) heel even over uit Monaco. De voormalige actrice was verrast dat ook haar grote liefde even langskwam. ,,Hij is gewoon mijn mannetje en ik zijn vrouwtje.''