Stranger Things seizoen 2 in najaar op Netflix

Meer bezoekers voor Filmfestival Rotterdam

5 februari Het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) kijkt terug op een geslaagde editie. In de bioscoopzalen zaten opnieuw meer mensen dan in voorgaande edities en die gaven de films ook een hoge waardering, heeft de organisatie vanavond laten weten. In totaal telde het festival 314.000 bezoeken tijdens de 46e editie.