Studiebol Adele wil tien jaar stoppen met wereldtournees

Volgens Amerikaanse media heeft Adele na een optreden in Boston met een ernstig gezicht tegen fans gezegd dat ze een universitaire studie ambieert. ,,Na mijn debuutalbum '19' in 2008 is er van leren weinig meer terechtgekomen'', zou de ster hebben verkondigd. Kort voordat ze doorbrak had ze zich volgens eigen zeggen ingeschreven voor een hogere opleiding in Liverpool. ,,Rond die tijd kreeg ik een platencontract en sindsdien heb ik geen schoolbankjes meer gezien.''



Bril

Of potentiële studiebol Adele wordt aangenomen op de prestigieuze Harvard universiteit waar Microsoft-baas Bill Gates, Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en president Barack Obama ooit studeerden? Volgens de superster is dat nog helemaal niet zeker. ,,Ik heb geen idee of ik er intelligent genoeg voor ben. Misschien zet ik wel een dikke bril op om er wat slimmer uit te zien'', zou ze volgens de DailyMail hebben gezegd.



Haar eventuele Harvard-studie zou Adele graag combineren met optredens op één plek in de Verenigde Staten: bijvoorbeeld voor langere tijd in een groot theater in gokstad Las Vegas. Mocht ze daar voor kiezen dan kan ze haar zoontje overdag naar school brengen en halen. ,,De kleine Angelo is voor de zangeres prioriteit nummer een'', wordt opgetekend uit de mond van iemand die de ster goed schijn te kennen. ,,Pas als hij wat ouder en zefstandiger is, gaat ze weer op pad.''



Hoewel Adele (geschat vermogen 65 miljoen dollar) er voorlopig dus kennelijk geen trek meer in heeft om over de wereld te reizen, wil ze wel nieuwe nummers blijven schrijven en uitbrengen. Daar denkt ze tussen alle colleges en gezinsdingetjes door genoeg tijd voor te hebben. ,,Dat moet lukken! Want ik ben eigenlijk de grootste huismus die er is.''