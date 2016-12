Studio 100 doet niet aan flops

Zeker, als de helft van het duo Samson en Gert, genoot Gert Tony Hubert Verhulst sinds 1990 grote populariteit op de Belgische tv. Vlaanderen smolt voor de combinatie van de sprekende bearded collie en diens liefhebbende baasje Gert Verhulst, presentator bij de BRT. Niettemin verklaarde velen hem voor gek toen hij in 1996 6.000 vierkante meter 'plus een hoop kantoor' aanschafte in Schelle, een vlekje even buiten Antwerpen. De gedroomde missie: letterlijk een volwassen kinderamusementsindustrie uit de grond stampen in zijn vlakke Vlaanderenland. ,,We kochten het op de groei", zegt Gert Verhulst (48), het boomlange boegbeeld van Studio 100, ,,want mijn zakelijke kompanen en ik geloofden heilig in ons plan."



Sympathie

De buitenwereld hield het op jeugdige overmoed en bezag hem met een mengeling van beleefde sympathie en mededogen.

,,Tijdens de feestelijke opening hoorde je genodigden op de toiletten fluisteren: 'We vieren nu de opening, maar over 14 dagen vieren we het faillissement...' Het geloof in ons kunnen was bepaald niet groot. Maar falen was geen optie."



Nu, 20 jaar later, is Studio 100 een grootmacht in tv- en theaterproducties die de Belgische grens verre overschrijdt. Met de wereldwijde rechten van tekenfilms als Heidi, Wickie de Viking en Maya de Bij (verkocht aan 200 landen) en de series Black Beauty en Pippi Langkous." En niet te vergeten de pretparken in België, Duitsland en Nederland (Coevorden), die jaarlijks door 3 miljoen mensen worden bezocht. ,,Een sector die minder onderhevig is aan de grote veranderingen in het medialandschap."



Studio 100, zoals het bedrijf werd gedoopt, begon destijds met het ontwikkelen van concepten als Kabouter Plop, Piet Piraat, Bumba, Mega Mindy en het Huis Anubis. Wat Verhulst en de zijnen aanraakten, veranderde in puur goud, zo leek het. ,,Of er ook dingen mislukten? Wel, Wizzy en Woppy, twee muizen die in een dierenwinkel woonden, reikten niet tot de hoge toppen van de anderen. Big & Betsy, een meisje en een varkentje, hadden het ook moeilijk in onze stal." Het zijn geen echte flops, vindt hij, en hij is 'echt niet te beroerd' om een dieptepunt in al die jaren te noemen. ,,Maar dat is er niet."



Succes

Met het succes kwam, vanzelfsprekend, de kritiek. Niet van de doelgroep, maar van de zelfbenoemde intellectuele hoeders van de tere kinderziel. ,,In het begin werden Samson en Gert meewarig bekeken. Geen kwaliteit, vond de elite. ,,De Theo's en Thea's van deze wereld, de kinderprogramma's van de VPRO, dat was je van het. Wij waren te plat, te goedkoop, te commercieel bovendien. We zijn echt belachelijk gemaakt en verguisd. Begrijp me goed: ik heb alle afleveringen van Theo & Thea gezien en in m'n broek gepiest van het lachen. Maar het is nu niet meer van deze tijd."



,,Samson en Gert weerstaan de tand des tijds. Dat vervult me met trots. Soms treden we op voor hysterische studenten. Die zingen alle liedjes van hun jeugd van het eerste tot het laatste woord mee. Noem het eerherstel." Maar Studio 100 maakt tot op de dag van vandaag vooral naam en faam met K3. Pikant detail: het zangtrio kwam niet uit de koker van de firma. ,,Het klinkt oneerbiedig, maar wij kochten de merknaam K3."