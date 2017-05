Stylist Fred van Leer in filmkomedie 'Huisvrouwen bestaan niet'

Ook Waldemar Torenstra is te zien in de komedie, die op 21 december in de bioscopen te zien is. Hij speelt Thijs, een vader die Marjolein (Jelka van Houten) op het schoolplein leert kennen. Jelka, Eva van de Wijdeven en Loes Luca vertolken de hoofdrollen in Huisvrouwen bestaan niet. Verder duiken Jim Bakkum, Kay Greidanus, Leo Alkemade en Victoria Koblenko op in de film.