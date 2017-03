'Superloeder' Martine Hafkamp laat Meerdijk weer op grondvesten schudden

De rol van Hafkamp werd bestempeld als één van de belangrijkste en beste van de serie. ‘The bitch is back’ is dan ook een veelgehoorde kreet wanneer het gaat om haar terugkomst. Hoewel Ipenburg eigenlijk inzette op een aanvankelijk kortstondige comeback in de soap, verklapte ze op Radio 10 dat ze die strijd heeft verloren van de makers. ,,Ik wil het wel doen, maar dan wil ik wel dood”, was haar reactie op de vraag of ze interesse had om terug te keren in de serie. ,,Het eventuele einde van Martine Hafkamp blijft in het ongewisse. Ze gaat niet dood. Dus hoelang ik in de serie te zien ben is niet bekend”.