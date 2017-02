Sylvana klonk op radio beter dan dat ik haar ooit op tv hoorde

Radio Is You! Yes, me, and you, jou, mij jullie, hun, ons, zullie, zij, wij, radio is van ons allemaal. Radio verbindt, radio bereikt meer dan 95% van de wereldbevolking. Radio geeft een stem aan onderdrukte bevolkingsgroepen, radio verbroedert, verzustert. Radio biedt gezelschap, troost, maakt je vrolijk, treurig, boos, woedend, razend, sentimenteel, melancholiek, nostalgisch.



Radio is de file die je hoort als je er in staat. Radio is jouw file die niet wordt omgeroepen. Radio is overal als eerste bij. Soms is het niet meer dan een telefoon en een zender.



De Unesco, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, kent het belang van radio. Daarom was het gisteren World Radio Day, met als thema, Radio Is You! Een goed initiatief, World Television Day is het tenslotte al elke dag. Het oog maakt te vaak de dienst uit, het oog is de dictator van de ziel. Op de radio regeert het oor. Op de radio is Sylvana Simons niet zwart, niet blank, op de radio is Sylvana Simons mens.