Sylvia Geersen en man Rogelio zijn uit elkaar

Rogelio reageerde nogal opmerkelijk op enkele kiekjes van Sylvia. ,,Haal deze weg en de rest ook allemaal", valt er te lezen. De meest recente foto's zijn inmiddels allemaal verdwenen.



Sylvia maakte in januari 2016 via Instagram met een foto van haar trouwjurk het huwelijk met Rogelio bekend. Ze plaatste een filmpje waarin haar kersverse Mexicaanse echtgenoot op straat vertelde dat ze net uit de kerk zijn gekomen waar ze hun huwelijk lieten inzegenen. ,,We zijn getrouwd en heel erg gelukkig'', voegde hij eraan toe. Sylvia beaamde dat door daarop volmondig ja te zeggen.



Sylvia was nog geen half jaar samen met Rogelio toen ze vorig jaar januari met hem trouwde. In de zomer van 2016 gaf ze al toe dat ze huwelijksproblemen hadden.