Sylvia Hoeks bij tien belangrijkste talenten Variety

,,Deze talenten gaan in 2017 hun internationale doorbraak beleven", voorspelt Variety. De 33-jarige Hoeks wordt vooral genoemd vanwege haar rol in Blade Runner 2049, het langverwachte vervolg op de sf-klassieker uit 1982. De Nederlandse actrice zal in de film te zien zijn samen met onder anderen Harrison Ford en Ryan Gosling.



Het is niet de eerste internationale rol. Zij oogstte drie jaar geleden veel lof met haar rol in het Italiaanse drama The Best Offer, waarin zij het doek deelde met Geoffrey Rush en Donald Sutherland. In Nederland speelde de Brabantse actrice onder meer in De Storm, Tirza, De Bende van Oss, Bro's Before Ho's en Duska. Voor die laatste titel won zij een Gouden Kalf. Ook speelde Hoeks de hoofdrol in de hitserie Overspel.