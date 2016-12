Sylvie en Sabia reageren op zwangerschap Estavana

Rafael (33) en tophandbalster Estavana (24) maakten gisteren bekend dat ze een baby verwachten. Volgens de Duitse krant Bild was Sylvie Meis - met wie Rafael van 2005 tot 2013 getrouwd was - al op de hoogte van het nieuws. ,,Ik ben via Facetime door Rafael en Estavana geïnformeerd en ik wens ze veel geluk'', aldus Meis in een verklaring die ze gaf aan RTL: de Duitse tv-zender waar ze voor werkt.



Zusje

Sabia Boulahrouz (38), die Raf na zijn echtscheiding 'overnam' van Sylvie, reageerde rechtstreeks aan Bild. Ze was zelf, zo houdt ze nog steeds vol, ooit zwanger van de voetballer maar het kindje werd in december 2015 stil geboren. Dat gebeurde toen zij en Rafael hun relatie al hadden verbroken. Over baby Rafael-Estavana zegt ze nu: ,,Ik weet hoe groot de kinderwens van Rafael is. Ik ken Estavana niet persoonlijk, maar ik wens haar een zorgeloze zwangerschap en natuurlijk een kerngezond kindje. En ik hoop dat Damián (de 10-jarige zoon van Sylvie en Rafael, red.) een zusje krijgt.''



Op de babynieuwsfoto die Estavana gisteren op Instagram zette is ze te zien samen met Rafael en zijn zoontje Damián. Damián houdt, gierend van de lach en met een slabbetje om, de buik van Estavana vast terwijl zijn vader en stiefmoeder met een vrolijke blik vier vingers in de lucht steken. Estavana schrijft er, vertaald, bij: ,,Eindelijk kunnen we het vertellen: we zijn zwanger.'' Daarbij de hashtags #wearegonnabe4 #mom #dad en, doelend op Damiän, #bigbrother. Rafael kwam kort na het nieuws met een tweet: ,,We gaan een spannende tijd tegemoet en hopen dat alles goed zal gaan. Ik houd jullie op de hoogte.'' Wanneer Estavana is uitgerekend hebben de twee nog niet gemeld. Als de handbalster nu aan het einde van het eerste zwangerschapstrimester zit, zou ze ergens eind juni moeten bevallen.