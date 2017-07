Sylvie heeft Baywatch-moment en Douwe in verzengende hitte

'Justin Bieber ziet hippe New Yorkse pastoor als zijn vader'

11:43 Justin Bieber heeft in zijn pastoor Carl Lentz een nieuwe vaderfiguur gevonden. Volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ zijn de Canadese wereldster en de geestelijke nagenoeg onafscheidelijk. Van Bieber is bekend dat hij de Hillsong Church in New York, waar de hippe Lentz aan verbonden is, regelmatig bezoekt.