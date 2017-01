T-splitsing misschien wel beste show Tineke Schouten

Zo op het oog een bepaald filosofisch thema voor de vrouw die exclusief grossiert in lach, lol en luim en zich daarmee ruim 35 jaar een eigen, hondstrouwe aanhang heeft verworven. Niet dat er bezuinigd is op humor in de voorstelling - integendeel. Schoutens parodie op het narcisme van de mediabeluste Patricia Paay is dolkomisch en tegelijk vlijmscherp. Haar personage van een licht beschonken makelaarsvrouw die in Portugal de fado vakkundig verkracht is verrukkelijk. Als geheime vriendin van Mark Rutte laat ze de zaal bulderen - haar vuilbekkende type Bep Lachebek is wederom groots als eenvoudige van geest die op Schiphol is verdwaald.



Het is juist een liedje over haar kersverse kleinkind, dochter van een Nederlandse en een Marokkaan, dat aangrijpt. Ze adresseert zelfs de PVV en Geert Wilders om maar subtiel aan te geven 'dat het zo ook kan'. Geen spijkerhard politiek statement, wel een verwijzing naar de tijdgeest. Of de hoogleraar die zijn lippen stift en bekent travestiet te zijn, een ontroerende scène waarin de cabaretière expliciet oproept tot tolerantie. ,,Ieder zijn eigen leven.''



Staand voor een spiegel toont ze in deze scène een uitstekende actrice te zijn met een gevoelige kant. Haar gedoseerde engagement - gelukkig zonder priemende vinger - staat Tineke Schouten uitstekend. Sterker: het maakt deze productie tot een uiterst veelzijdige voorstelling die haar komische kant extra reliëf geeft. En T-Splitsing tot misschien wel haar beste voorstelling maakt.



Gezien: Stadsschouwburg Utrecht