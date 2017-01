Taakstraf van 80 uur voor rapper Boef

Volgens de politierechter zijn allebei de aanklachten bewezen en strafbaar. Ze is van oordeel dat de uitspraken van Boef beledigend zijn. ,,Uitlatingen waren denigrerend en choquerend." De bewering dat het artistieke vrijheid was, schoof de rechter ter zijde. ,,Het was enkel frustratie en boosheid." Ook heeft hij zich niet gehouden aan de gedragsaanwijzing.



Naast de werkstraf moet hij ook de agent die hij beledigde een schadevergoeding van 150 euro betalen. Boef en zijn advocaat waren tijdens de zitting wel aanwezig, maar waren vertrokken op het moment van de uitspraak. Hij moest volgens eigen zeggen 'naar een studio in Friesland.



De officier van justitie had een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijk celstraf van twee weken geëist. ,,Treitervlogger was het twijfelachtige woord van het jaar 2016", begon de officier van justitie zijn betoog. Volgens hem is Boef schuldig aan beide feiten. ,,De overheid moet een krachtig signaal afgeven richting mensen die de politie treiteren en vernederen. Er is totaal geen sprake van kunst, van rappen. Hij spuit gewoon zijn onvrede."



,,Dit is geen eenvoudige belediging. Boef had 385.000 volgens op Instagram. Video's op Youtube werden 100 duizenden keren bekeken. Natuurlijk wist hij wat zijn bereik was. Natuurlijk wist hij de impact van zijn video's."



Boef werd in september opgepakt omdat hij jongeren in een vlog opriep te komen vechten in Tilburg-Noord. In juli kwam hij in het nieuws vanwege het provoceren van een agent. Die laatste oogstte echter het meeste lof, door ijzig kalm te blijven. Op 15 september kwam Boef vrij in de opruiingszaak, die nog wordt onderzocht. Slechts een uur later zette hij het gewraakte filmpje op Instagram.