Talpa krijgt toestemming voor volledige overname SBS

Schrijfster Miep Diekmann overleden

17:30 Jeugdboekenschrijfster Miep Diekmann is overleden, meldt haar uitgeverij. Diekmann (92) stierf gisteren in Scheveningen. Haar doorbraak beleefde ze in 1956 met De boten van Brakkeput. Het boek werd later gekozen tot Kinderboek van het jaar.