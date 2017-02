Taser uitproberen

Een uur geleden voelde ik me nog heel goed, top eigenlijk, toppie. Ik zat naar Qmusic te luisteren en ik had net met Mattie en Wietze gebeld om de uitdaging aan te gaan om me te laten taseren op de

radio, voor een bedrag van 5.000 euro, voor minder deed ik het niet.



Dat zal ik even uitleggen. De politie gaat binnenkort op stapavonden in een aantal steden experimenteren met de taser, de stroomstootstok. Die werkt beter dan kogels tegen gewelddadige, onder invloed zijnde idioten. Als je zo'n stoot door je donder krijgt, ben je in één keer nuchter en je laat het wel uit je domme harses om geweld te gaan lopen plegen.



Het leek Mattie en Wietze leuk om live op de radio zo'n taser eens uit te proberen op een luisteraar. Je moet toch wat om op te vallen, nietwaar? Naakt presenteren, dat is al lang niet meer origineel, radio maken vanuit een onderzeeër is ook al eens gebeurd, dus dan maar een luisteraar taseren. Niet Mattie of Wietze zelf, ook niet de ex-vriendin van Mattie, nee zeg, een luisteraar. Voor geld, dat wel. We mochten zelf het bedrag bepalen. Dat stelde ik op 5.000 euro, een zeer schappelijke som, leek me. Belt Anja! Die doet het voor 1.000 euro. Teleurgesteld zette ik Qmusic uit en surfte naar 50PLUS Radio om even af te koelen.



Dat had ik niet moeten doen. Ik voelde alle levenssappen uit me wegstromen. Langzaam dreven verzorgingstehuisgeuren mijn werkkamer binnen. Slavinken, doodgekookte worteltjes, eau de cologne. ,,Waarom komen de kinderen nou nooit eens langs'', mompelde ik, vergetende dat ik geen kinderen heb.



Na een halfuur 50PLUS Radio kwam ik tot de conclusie dat mijn leven voltooid was. Ik tastte met mijn loodzwaar geworden arm naar mijn telefoon om de huisarts te bellen. Gelukkig was hij in gesprek. Ik kreeg een ingeblikte stem die zei dat de telefooncentrale overbelast was vanwege het enorme aantal mensen dat klaar dacht te zijn met dit leven.



Met een uiterste krachtinspanning reikte mijn bevende hand naar mijn computer en wist 50Plus het zwijgen op te leggen. Een weldadige stilte trad in, slechts verbroken door de radio van de buren, die op LX Radio stond afgestemd, een nieuwe oude mensenzender van Lex Harding. Hè, wat knap ik daarvan op!



