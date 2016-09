'Taylor Swift en Tom Hiddleston uit elkaar'

,,Zij is degene die de stekker eruit heeft getrokken'', zegt een bron aan Us. ,,Tom streefde naar een meer publieke relatie. Taylor verzette zich tegen het tonen van affectie in het openbaar, maar Tom wilde niet luisteren naar haar bezwaren'', zegt de bron, die eraan weet toe te voegen dat Tom zich schaamt dat de relatie is mislukt.



Calvin Harris

Taylor en Tom leerden elkaar in mei kennen tijdens het Met Gala, waar ze samen hebben gedanst. ,Ze kunnen nog goed met elkaar opschieten en blijven vrienden, maar dan zonder romantische dates", zegt de ingewijde. Taylor had tot in juni nog een relatie met de Schotse dj Calvin Harris.