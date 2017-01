Team Bill Cosby beschuldigt advocate tegenpartij van manipulatie

The Voice-Stephan gaat middagshow Qmusic doen

11:12 Qmusic-dj Stephan Bouwman is de nieuwe presentator van de middagshow van de zender. Vanaf 9 januari is hij daar tussen 16.00 en 19.00 uur te horen. Op dit moment maakt de radiomaker ook indruk met zijn zangkunsten in The Voice of Holland.