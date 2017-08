Televisieambities Sedoc reiken verder dan atletiek

Zijn handen wijzen. Maken boogjes. Armen zwaaien. Voeten zetten fikse stappen of kleine pasjes. Eigenlijk beweegt heel zijn lichaam mee. Nee, de sporter is nog lang niet uit de analyticus verdwenen. Gregory Sedoc (35), dagelijks te gast bij de NOS vanwege het WK atletiek, is een van de meest opvallende verschijningen op de televisie de afgelopen week.

De welbespraakte oud-atleet etaleert zijn expertise in de huiskamers met aanstekelijk enthousiasme, fraai gekleed en met een innemende lach. De reacties op social media zijn lovend en niet alleen van sportminnende mannen. ,,Zijn jullie ook allemaal op Gregory Sedoc?” twitterde radiopresentatrice Fleur Wallenburg. ,,Allang”, reageerde Claudia de Breij. Gregory is ‘Eindbaas’, ‘the bomb’, een ‘Schatje met die leuke lach en prettige stem’.

Quote Mijn passie voor atletiek is groot en ik mag daar op televisie iets over vertellen Gregory Sedoc

,,Nou, mijn vrouw is wel wat gewend, hoor”, grijnst de oud-atleet. ,,En ik ben niet bezig met uiterlijk of kleding die toch gesponsord is. Super om zoveel leuke reacties te krijgen natuurlijk. Ik vind dit het leukste om te doen. Kijk elke dag naar sport, mijn passie voor atletiek is groot en ik mag daar op televisie iets over vertellen. Blijkbaar slaat dat aan.”

Naturel

Sedoc, oud-Europees kampioen hordenlopen (2007), deed al analyses tijdens het vorige WK (2015), toen hij in de studio zo uit zijn dak ging op het moment dat Dafne Schippers naar wereldgoud sprintte. En vorig jaar was hij er bij tijdens de Olympische Spelen in Rio. ,,Terugkijken naar mezelf doe ik in elk geval niet. Ik wil het lekker naturel houden. Dit is wat ik vertel, dit is wat ik vind. Ik doe het op ervaring en passie en overleg veel met de redactie. Het scheelt dat Dione (de Graaff, red.) en ik elkaar al heel lang kennen. Zij weet wat ze wel en niet moet vragen. Ze begint niet over een technisch dingetje over kogelslingeren.”

Quote Ik kijk graag naar 24kitchen en Koken met Van Boven, maar ook naar De Wandeling Gregory Sedoc