Teller nagellakactie Youp en Wendy voor Tijn op 4 ton

De twee BN'ers hebben de handen ineengeslagen om geld op te halen ten behoeve van deze baanbrekende methode voor kinderen met hersenstamkanker. Zij doen dit door potjes nagellak te verkopen van de ernstig zieke Tijn van Kolsteren, bekend van zijn nagellakactie voor Serious Request in december.



Tijn haalde toen meer dan 2,5 miljoen euro op voor de behandeling van kinderen in Afrika met longontsteking. Nu hij zelf niet meer lang te leven heeft, wil hij nog één keer in actie komen voor kinderen die net als hij vechten tegen hersenstamkanker.



Youp van 't Hek raakte geroerd door de nagellakactie van Tijn en kwam in contact met Tijns oncoloog Dennis van Vuurden nadat hij er een column aan had gewijd.