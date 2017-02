Terug naar de tijd van Earth and Fire

Logo Volledig scherm Chris Koerts © RV Hoe houd je de tweelingbroers Chris en Gerard Koerts uit elkaar? Vrienden, kennissen en ooms pasten bij twijfel een foefje toe, waarbij het bobbeltje op het rechteroor van Chris ter onderscheid diende.



Chris en Gerard Koerts (69) zijn identiek oud geworden, wonen met aanhang in Frankrijk op luttele kilometers van elkaar vandaan en treffen elkaar geregeld in hun bandje French Connection. Want ook in muzikaal opzicht is de eeneiige tweeling al een leven lang versmolten.



De twee, op 14-jarige leeftijd begonnen als The Singing Twins, richtten in 1968 Earth and Fire op, waarvan vandaag het verzameld werk (negen albums en de onvermijdelijke bonus cd) verschijnt. Tijdens een speciale uitreiking in Den Haag treffen de leden van weleer elkaar weer na jaren. Inclusief zangeres Jerney Kaagman (69), als haar ziekte (Parkinson) het toelaat.



Chris Koerts: ,,Ik verliet in 1979 de band om musicologie te studeren, al bleef ik actief op de achtergrond. Maar, zoals dat gaat, het contact verwaterde. Zeker na mijn verhuizing naar Frankrijk.''

Gitarist Chris en toetsenist Gerard Koerts zorgden, veelal samen met bassist Hans Ziech, voor het typische geluid van Earth and Fire in nummers als Wild and Exciting, Ruby is the one, Storm and Thunder, Only time will tell en Love of life.





Quote We vertikten het die avond te spelen. Dat vond Barry Hay zo eigenzinnig dat we ongezien supportact werden Chris Koerts Het maakte Earth and Fire tot een van de meest gevierde Nederlandse pop-ensembles uit de jaren 70. Met als climax de hit Weekend, die ruim een miljoen keer over de toonbank ging en de eerste plaats in de hitparades in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Portugal en Denemarken behaalde.

Golden Earring

Chris Koerts: ,,We begonnen aanvankelijk met een andere zangeres, Manuela Berloth, die helaas door een oogaandoening afhaakte.'' Tijdens audities voor een nieuwe vocaliste sprong de Leidschendamse Jerney Kaagman eruit. Zij werd de stem en het gezicht van Earth and Fire, dat doorbrak met de single Seasons van de hand van Golden Earring-gitarist George Kooymans. Hij achtte het nummer minder geschikt voor eigen gebruik.



,,De jongens van de Earring hebben ons flink op weg geholpen toen zij ons tot voorprogramma maakten van hun tournee. Barry Hay bezocht een concert om te horen hoe wij klonken. Maar we vertikten het die avond te spelen - we vonden de apparatuur beneden peil. Dat vond hij zo mooi eigenzinnig dat we ongezien supportact werden.''



Earth and Fire werd al snel onder het kopje 'symfonische rock' gerangschikt, vooral dankzij de invloed van de multi-instrumentalisten Chris en Gerard Koerts die klassieke thema's verweefden met eigentijdse, pakkende pop. ,,We maakten springerige melodieën. Soms sponnen we nummers uit, een andere keer waren we een pure rockgroep. En de combinatie met Jerneys authentieke stem werkte heel goed.''

Het magnum opus van de groep - het album Song of the Marching Children uit 1971 met de 15 minuten durende titelsong - was een elpee waarop de broers alle registers opentrokken. Gerard letterlijk, door het gebruik van de mellotron, dat een scala geprogrammeerde geluidsfragmenten kon produceren.



,,De Moody Blues waren de eerste met het instrument, maar wij waren er snel bij. We ontdekten er stomtoevallig één in een platenstudio. Te zwaar om te versjouwen, dus kochten we een meer handzaam exemplaar in Londen. Voor het destijds fenomenale bedrag van 4.500 gulden.''

Buitenland

Quote De lol raakte er voor mij af toen we te horen kregen dat we hits moesten schrijven. Er moest worden verdiend Chris Koerts In Duitsland genoot Earth and Fire eveneens grote populariteit en er waren optredens in Turkije, België en Oostenrijk. ,,En één keer in Alexandra Palace in Londen. Ja, dat is nu vooral bekend als het dartparadijs Ally Pally.''



Jerney Kaagman was de typerende stem en bepaald sensuele blikvanger (ze poseerde als uiterst smaakvolle 36-jarige in 1983 in de Playboy) van Earth and Fire. Als vocaliste was ze evenwel niet onomstreden. Chris Koerts: ,,Het klopt dat op een gegeven naar een andere zangeres werd uitgekeken. Live was het bereik van Jerney soms zwak. Ons management wilde dat Gerard, drummer Ton van der Kleij en ik bleven, maar er moest een nieuwe zangeres komen.''



Patricia Paay werd benaderd om de rol van leading lady op zich te nemen, maar Paay piekerde er niet over, herinnert Chris zich. ,,'Jerney moet blijven, die doet het hartstikke goed', zei ze. Jerney bleef, maar het deed haar wel pijn. En dat gevoel begreep ik goed. We hebben dat niet goed gedaan. Het was binnen de groep een dieptepunt.



,,Ik mag Jerney nog steeds, leef zeer met haar mee nu ze ziek is. Ik weet dat haar partner Bert Ruiter, ooit basgitarist van Earth and Fire, heel goed voor haar zorgt.''

Spijt