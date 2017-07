Terugkijkdienst NPO eindelijk in HD, maar wel betaald

Zonder reclame

De slechte beeldkwaliteit bij het terugkijken, een veelgehoorde klacht over Uitzending Gemist, verbetert alleen voor wie een NPO Start Plus-abonnement afsluit voor 2,95 per maand. Met het abonnement kunnen programma's van de publieke omroep een jaar lang in HD-kwaliteit teruggekeken worden.

Ook is het dan mogelijk om bij het begin van een nieuw seizoen van een serie alle oude seizoenen nogmaals te zien. Volgens de NPO kost het langer aanbieden van deze programma's extra geld, waardoor een betaald abonnement noodzakelijk is. Volgens Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, is het een wens van een deel van de gebruikers om meer en langer terug te kunnen kijken, in een betere kwaliteit en zonder reclame. ,,Die extra service kunnen we ze op deze manier bieden.''