Teruglopende kijkcijfers Celblok H geen reden voor paniek bij SBS6

,,De eerste aflevering is inclusief uitgesteld kijken door 840.000 kijkers bekeken", laat Paulsen weten. ,,Dat hoort bij een dramaserie. Een sportwedstrijd of een nieuwsuitzending gaan mensen niet zo snel uitgesteld terugkijken. En die cijfers laten een hele redelijke score zien."



Ook wordt de serie al online aangeboden, waardoor mensen zowel vooruit kunnen kijken als terugkijken. Die cijfers worden nergens bij opgeteld. ,,Daar heb je ook nog meer dan 100.000 mensen die daar op klikken. Er zijn tegenwoordig meer mogelijkheden. Ook vergeleken met vorig jaar. "



Wat volgens de zender ook opvalt, is dat er over het geheel gisteren minder televisie is gekeken. ,,Het marktaandeel van Celblok H is prima, alleen in absolute aantallen is het minder. Het marktaandeel zit boven het zendergemiddelde van SBS6."



Hoewel Celblok H dus nog een grote schare fans heeft, die de serie op een ander tijdstip kijken, zijn de cijfers van de eerste aflevering wel lager dan afgelopen seizoen. Toen bereikte de reeks met uitgesteld kijken meer dan een miljoen mensen.