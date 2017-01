Tess Milne in EHBO-campagne Rode Kruis

Floortje Dessing is Omroepvrouw van het jaar

18:08 Floortje Dessing is door Broadcast Magazine uitgeroepen tot Omroepvrouw van het Jaar 2016. De presentatrice kreeg de prijs vanmiddag in het Beeld & Geluid museum uitgereikt. ,,Ik ben echt totaal verrast, wat is dit on-ge-loof-lijk leuk!"