The Bodyguard voorlopig laatste musical Romy Monteiro

Romy noemt de rol van Rachel Marron 'de mooiste die ik ooit heb gehad'. Maar als de AD Publieksprijs-winnende musical komende zomer na twee jaar stopt, is de kans klein dat Romy audities gaat doen voor een volgende Nederlandse musicalproductie. Alleen voor een eventuele terugkeer van de musical Aida zou de dochter van Antje Monteiro een uitzondering maken. ,,Dan ga ik auditie doen voor de rol van Aida. Ik zag mijn moeder in Aida spelen toen ik een meisje van tien was", vertelt Romy.



,,Het betekent niet dat ik niet meer in het theater wil staan, maar ik zou me graag verder willen ontwikkelen op het gebied van zingen, acteren en presenteren'', vertelt de musicalster, die in 2014 bekendheid verwierf met haar deelname aan The Voice. ,,Een rol in een Hollandse comedyserie of een romantische komediefilm lijkt me ook heel leuk."