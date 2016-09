'The Great British Bake Off wordt meest lucratieve Britse tv-programma ooit'

The Great British Bake Off, in Nederland bekend onder de titel Heel Holland Bakt ook een enorm kijkcijferkanon, is al sinds 2010 te zien en breekt alle kijkcijferrecords. Voor het achtste seizoen ging Love Productions met de BBC om de tafel zitten en draaide de duimschroeven stevig aan. Love Productions was niet van plan een bedrag lager dan 25 miljoen pond (29,3 miljoen euro) te accepteren, maar de BBC kwam niet verder dan 15 miljoen pond (17,6 miljoen euro). Channel 4 bood het productiebedrijf 75 miljoen pond (87 miljoen euro) voor drie jaar en daarmee was de overstap een feit.



Paradepaardje

Maar Love Productions verdient straks nóg meer aan hun paradepaardje. Volgens Ben Chesters, expert op het gebied van televisiemarketing, betekent de overstap dat de Bake Off meer advertentie-inkomsten genereert dan enig ander programma in de Britse televisiegeschiedenis.



In totaal harktl het programma per aflevering meer dan 1 miljoen pond (1.2 miljoen euro) aan reclame-inkomsten binnen, vertelt hij aan de Britse website Digital Spy. ,,Het is de grootste show op televisie en daarmee dus nu de grootste show ooit voor de commerciëlen. Ze kunnen twee ton per reclame vragen; er zitten makkelijk zes reclames in elk blok én er zijn meerdere reclameblokken.''