The Ring- meisje jaagt winkelend publiek stuipen op het lijf

Nietsvermoedend staan mensen in de winkel om een nieuwe tv uit te zoeken, als plots het doodenge meisje uit The Ring uit een van de flatscreens komt zetten. Sommige mensen rennen schreeuwend de winkel uit en anderen moeten even twee keer goed kijken om te beseffen dat het om een verborgen cameragrap gaat.



Vanaf 9 februari draait Rings, het vervolg op The Ring 1 en 2, in de Nederlandse bioscopen. In dit derde deel wordt het angstaanjagende meisje Samara gespeeld door actrice Bonnie Morgan. In deel één vertolkte Daveigh Chase deze hoofdrol.