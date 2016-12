The Voice-deelneemster Barbara Straathof overleden

,,Ze heeft tot het laatst gevochten om de ziekte te verslaan, maar heeft de ongelijke strijd helaas moeten opgeven. Barbara is overleden in het bijzijn van haar geliefde Chantal'', liet haar manager weten in een reactie. ,,Met Barbara verliezen wij een zangeres in hart en nieren, maar bovenal een prachtig, uniek, mooi, liefdevol en ongelooflijk leuk mens. Wij zijn in diepe rouw.''



Goede vriend Gordon reageert op Facebook verdrietig op het nieuws. ,,Een van de liefste mensen uit het vak is vanmorgen ingeslapen. Ik heb er geen woorden voor en ben intens verdrietig. Zo jong en zo oneerlijk. Kerst is het feest van het licht maar voor mij is een van de mooiste lichtjes gedoofd en ook in mijn hart."