The Voice-Stephan gaat middagshow Qmusic doen

Stephan was de afgelopen tijd op Qmusic te horen in het weekend tussen 21.00 en 00.00 uur. In 2015 won Stephan Q-college, het opleidingsinstituut van de zender voor nieuw talent. Nog geen twee jaar na zijn winst, maakt hij de overstap naar de middag. Stephan is enthousiast: ,,Het is te gek om een show te mogen maken waarin de twee mooiste elementen van radio centraal staan: muziek en luisteraars. Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met hen een mooi avontuur tegemoet te gaan.”

Liveshows

De muzikaliteit van Stephan komt ook terug in zijn nieuwe show. In zijn weekendprogramma kroop hij al vaker achter de microfoon om zelf te zingen. Dat hij kan zingen is sinds zijn deelname aan The Voice of Holland algemeen bekend. Morgen strijdt hij in de talentenjacht voor een plekje in de liveshows.



De nieuwe show van Stephan met co-host Kimberley Klaver is vanaf maandag iedere werkdag te horen.