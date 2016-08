Thijs Römer haalt uit naar Albert Verlinde

Dat Römer en Verlinde geen vrienden zijn, is geen publiekelijk geheim. Toch schrikken twitteraars van de opmerking van de ex van Katja Schuurman. ,,Waarom daar nu weer zo iets ernstig bij halen?" wordt er gevraagd. Een ander Twitteraar zegt: ,,Wat een rare reactie."



Goede vriend

Römer is een goede vriend van RTL-zenderbaas Erland Galjaard en zijn vrouw Wendy van Dijk. Of zij dezelfde mening toe zijn gedaan, is echter niet gezegd. Verlinde gaf eerder vandaag op deze site nog toe dat er altijd spanning is geweest tussen hem en welke RTL-directie dan ook.



,,Als het programma te veel aan een lijntje loopt van een zender, is het niet goed. Daar heb ik voor geknokt. Maar het is Erlands goed recht om daar anders over te denken en te proberen dat bij te sturen," zei de vertrekkend entertainmentdeskundige.



Update: Thijs Römer heeft gereageerd op de ophef rond zijn tweet. Hij vindt zijn woordkeuze niet juist, maar blijft bij zijn stelling. ,,Als kiespijn had ik moeten zeggen."