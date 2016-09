Thijs Römer: Mijn tv-film gaat echt niet over Katja en mij

Thijs Römer hangt met zijn hoofd in de wasbak van een Amsterdams café. Over hem gebogen, staat haarstyliste Ivette van Luijk die de acteur even snel een kleurspoelinkje geeft. De spoeling is nodig omdat Römer na een lange rustpauze nog één dag in actie moet komen voor de televisiereeks Weemoedt. ,,Ik speel in diverse series achter elkaar. Zoals Nieuwe Buren en straks weer Moordvrouw. Mijn haar moet dus een ander kleurtje krijgen voor de rol als Weemoedt.''



In Weemoedt neemt Römer drie rollen voor zijn rekening. Niet alleen is hij de vertolker van de titelrol, ook is hij als scenarist en regisseur van enkele afleveringen bij de reeks betrokken. Hoofdpersoon in Weemoedt is een artiestenmanager die zijn leven dik voor elkaar heeft, totdat hij in een scheiding belandt. Zijn hele imperium - met bekende acteurs, televisiepresentatoren en een verdwaalde voetballer als clientèle - dondert in elkaar.



Voorgeschiedenis

Römer die vorig jaar na een huwelijk van acht jaar scheidde van Katja Schuurman: ,,Veel mensen denken dat dit verhaal over Katja en mij gaat. Onzin. Ik was al met Weemoedt bezig toen wij nog bij elkaar waren. Goed, ik heb naderhand bij het schrijven van de serie wel enkele persoonlijke ervaringen verwerkt, zoals het afzweren van alcohol, maar elke schrijver put voor zijn werk toch uit zijn eigen leven?''



Het boek en de serie hebben een merkwaardige voorgeschiedenis. Eerst schreef Römer zes jaar geleden een proefaflevering voor een tv-serie, daarna een boek en nu een uitgebreide versie voor RTL5 en abonneezender Videoland. Römer: ,,Aangezien ik al zo lang met Weemoedt bezig ben, is het toch duidelijk dat het verhaal niet over Katja en mij gaat? Het boek was een verkorte versie van de serie. Daarin beschrijf ik hoe Job Weemoedt, zijn voornaam verwijst inderdaad naar de bijbel, helemaal aan de grond zit. Maar in de serie laat ik ook zien hoe hij overeind krabbelt.''



Waargebeurd

In Weemoedt gebruikt Römer veel waargebeurde voorvallen uit de Nederlandse kunst- en showwereld waarvan hij zelf ook al decennia lang deel uitmaakt. Hij gelooft niet dat zijn collega's gepikeerd zullen zijn. ,,Welnee, ik gebruik andere namen.'' Kan hij een voorbeeld noemen? ,,Jazeker, in de serie zit een tafelgesprek waarbij de aanwezigen praten over twee acteurs, van wie de ene met de vrouw van de andere naar bed is gegaan. Als de echtgenoot voor een ingreep in het ziekenhuis belandt, verspreidt hij het gerucht dat hij aids heeft. Waarna zijn collega, die een affaire met zijn vrouw heeft gehad, uiteraard heel nerveus wordt. In de serie wordt er tijdens een diner over gesproken, onder anderen door een van de acteurs die dit in werkelijkheid heeft meegemaakt.''



In de scène die vandaag wordt opgenomen zit Weemoedt moederziel alleen in een café. Een enigszins op Badr Hari lijkende figuur, een free­fighter genaamd Jésus dos Santos, komt hem intimideren. De man zingt hem op zijn André Hazes toe: ,,Jij zit hier heel alleen Kerstfeest te vieren. De straf die jij verdiend hebt, zit je uit.'' Terwijl Job iets anders aan zijn hoofd heeft: hij moet naar de première van Alles is Seks, het vervolg op Alles is Familie en Alles is Liefde.



Het boek Weemoedt, dat nogal wisselend werd gerecenseerd, blonk niet uit door fijnzinnigheid. Het taalgebruik was nogal grof en ook de seksuele escapades van Weemoedt, die onder meer beschuldigd wordt van seks met een minderjarige, logen er niet om.



Gekuist

Wordt de serie een gekuiste versie van het boek? De auteur belooft dat dit niet het geval zal zijn. ,,Als Weemoedt op RTL4 uitgezonden zou worden, had ik vermoedelijk wel het een en ander moeten aanpassen. Maar op Videoland en RTL5 kun je toch meer tonen. Ik heb dus geen concessies hoeven doen.''



Römer benadrukt dat zijn verhaal ook een positieve lading heeft. ,,Mijn moeder gebruikte vroeger de beschrijving 'vreugdevolle smart' om aan te geven dat er in elk leven momenten van geluk en tegenspoed voorkomen. Dat is onvermijdelijk. Weemoedt klautert op een gegeven moment uit een diep dal omhoog. Ik wil positief eindigen.'' Wat de acteur betreft, is het einde van zijn personage nog niet in zicht. ,,Ik ga binnenkort beginnen aan een vervolg.''



Videoland zendt Weemoedt vanaf donderdag 22 september uit. Bij RTL5 is de serie begin volgend jaar te zien.