'Thomas Berge smoorverliefd op zangeres Cassidy Roeks'

De blonde polderprins heeft nog niet gereageerd op het nieuws, maar zijn ex-vriendin Myrthe zette gisteren heel even een veelzeggende boodschap op Instagram. Het ging om de volgende songtekst van de Amerikaanse singer-songwiter Frank Ocean: 'if someone breaks your heart, just punch them in the face and go get some icecream' (als iemand je hart breekt, sla ze in het gezicht en ga een ijsje halen). Of ze daarmee op Thomas, die vader van hun 3-jarige zoontje Jack, doelde is niet bekend.



De nog niet bevestigde nieuwe vlam van Chiel Ottink (de echte naam van Thomas) is een bekende in de Nederlandse muziekwereld. Ze treedt al jaren op en deed vorig jaar nog mee met het programma Bloed, Zweet en Tranen waarin werd gezocht naar een waardige, mannelijke of vrouwelijke opvolger van André Hazes. Ook zit de in Heerlen geboren vocaliste sinds 2015 samen met collega's Nina Meijer en Melissa Scherpen in het meidengroepje Triple. Daarmee bracht ze vorig jaar het nummer Je Voelt Mijn Hartslag uit.



Zoontje

Cassisy Roeks was niet voor commenaar bereikbaar. Thomas en Myrthe leerden elkaar in 2012 kennen tijdens de opnamen van een videoclip. Korte tijd later al werd hun zoontje geboren. De twee woonden langere tijd samen in het oosten van het land, maar betrokken vorig jaar een huis in Alphen aan den Rijn. Myrthe, die eerder getrouwd was met een schatrijke zakenman in Hollywood, heeft daar een fotostudio. En Thomas koos voor die Zuid-Hollandse plaats om sneller bij optredens in de randstad te kunnen zijn. Het stel maakte de afgelopen jaren meerdere romantische vakanties en had al serieuze trouwplannen tussen de Italiaanse olijfbomen. Kort nadat bekend werd dat Thomas en Myrthe uit elkaar zijn liet Berge weten: ,,We gaan als vrienden uit elkaar, omdat we dankbaar zijn voor het mooiste cadeau in ons leven: onze zoon Jack.''



Thomas en Myrthe wonen inmiddels gescheiden, hebben een co-ouderschapsregeling voor hun mannetje, en houden hun kaken over privézaken stijf op elkaar. Ze trekken overigens nog regelmatig samen op. Onlangs deelden ze een foto op sociale media waarop te zien is dat ze samen met hun zoontje aan het picknicken zijn. Shownieuws kwam gisteravond met het nieuws over de relatie van Thomas en Cassidy. Het programma sprak ook nog even met Lange Frans die goed bevriend is met Berge. Volgens de rapper maakt Thomas een moeilijke tijd door, maar wordt dat door 'deze persoon' allemaal wat makkelijker. Of hij daarmee Cassidy bedoelde is overigens niet duidelijk.