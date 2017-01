'Thomas Berge wordt weer vader en drama voor Thijs'

Na zijn op de klippen gelopen relatie met fotografe en voormalig Hollywoodmeisje Myrthe Mylius zat polderprins Thomas Berge (26) niet lang treurend thuis. Want het hart van Chiel Ottink (zijn echte naam) bonst alweer een tijdje voor de 6 jaar jongere levensliedzangeres Cassidy Roeks. Thomas trakteerde zijn nieuwe vlam onlangs op een romantisch tripje naar Curaçao, Story kreeg er lucht van en liet een fotograaf een ticket naar de zon boeken. Eenmaal op het eiland vond paparazzo Edwin Smulders de tortelduifjes in de golven en het stel poseerde na enig aandringen voor een handvol kletsnatte liefdeskiekjes. Maar echt veel liet het stralende duo op het strand niet los over hun prille geluk, dus staan er in het verhaal bij de foto's vooral jongbelegen quotes van Thomas en zijn ex Myrthe die alweer onder de pannen is bij de rijke Duitse polospeler Sebastian. Thomas, die samen met zijn ex zoontje Jack heeft, vertelde hooguit dat Cassidy 'zijn grote liefde' is. En kennelijk sloeg op Curaçao ook de romantiekradar van fotograaf Smulders (die er met zijn vrouw Anouk een buitenhuis heeft) aan alle kanten uit. Want zijn opzienbarende conclusie luidt: ,,Dit kan bijna niet missen: Thomas wordt weer snel vader.'' Of Cassidy binnenkort met een dikke buik rondloopt? Zij en Thomas (die nog goed door een deur zegt te kunnen met zijn ex) houden hun kaken stijf op elkaar over het al dan niet naderende babynieuws. Wel zou het koppel trouwplannen hebben. Chiel, oftewel Thomas: ,,Ergens in Italië met olijfbomen en het geluid van krekels op de achtergrond.'' Myrthe reageerde vandaag via Twitter op het verhaal. ,,Mag ik even kotsen en wat zou ik af en toe graag mijn mond open doen.''