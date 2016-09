'Thomas, ga in de leer'

Soms gun je het iemand zó dat een programma een succes wordt. Dat je een dag later bij de koffieautomaat tegen iedereen die het wil horen, roept: ,,Heb je het gezien? Goed was ie, hè." Dat had ik met Thomas Erdbrink en Zomergasten. Ik vind hem een van de beste journalisten en leukste mannen op tv. Helemaal sinds zijn reisserie Onze man in Teheran.



Maar. Er komt natuurlijk een 'maar', dat voelde u al. Als presentator van Zomergasten zakte hij afgelopen weken jammerlijk door het ijs. Drie uur lang met iemand praten over leven en werk is duidelijk andere koek dan interessante reportages maken.



Ik was écht nieuwsgierig zondagavond naar zijn rendez-vous met Mark Rutte. En verdorie, onze mp straalde uit er zin in te hebben, met z'n montere blik en ver opengeknoopte boord. Maar Thomas liet het liggen. Ruttes eenzaamheid als vrijgezel, zijn broer die aan aids is overleden terwijl er in het gezin nooit over diens homoseksualiteit werd gesproken (hoe kán dat?), het terugkerende gespeculeer over zijn eigen vermeende homoseksualiteit ... Thomas begon er dapper over, maar vroeg nergens dóór.



Waar Rutte de bal voor open doel klaarlegde, vluchtte Erdbrink in de aankondiging van een nieuw fragment. Eén keer kwam hij terug op die overleden broer. Maar dat ging zo pijnlijk onhandig dat je als kijker voelde dat hij dat niet uit zichzelf deed, maar na orders van de eindredacteur in zijn oortje.



Vanwaar toch die schroom om over persoonlijke zaken te praten? Hij durfde Griet Op de Beeck ook al amper te vragen of ze een relatie had. Hij vond het, zei hij, de meest verschrikkelijke vraag om te stellen voor een journalist. Onzin! Het was de meest logische én meest menselijke na haar prachtige woorden over de liefde en het menselijk gestuntel op dat vlak.



Beste Thomas, ik schrijf je nog niet af voor Zomergasten. Maar ga in de leer. Bij Jeroen Pauw. Bij Hansje Bunschoten. Bij Peter van der Vorst voor mijn part. Gooi die gêne van je af. Want geloof me, het grootste compliment dat je een mens kunt maken is oprechte belangstelling hebben en alles durven vragen.



