Tijd voor meer vrouwen op de radio

vincent luistertCabaretier Vincent Bijlo schrijft drie keer per week een column over wat hem opvalt op de radio.

Op de meeste populaire muziekzenders bij ons is het altijd hengstenbal. Op NPO Radio 2 heb je overdag Gerard, Bart, Gijs, Rob, Ruud, Wouter, Stefan en Jan-Willem. Op 3FM zijn Domien, Michiel, Mark + Rámon, Wijnand, Frank, Sander en dan pas Roosmarijn te horen.

Dat is helaas niet veranderd, sinds de restyling van afgelopen maandag. Music Starts here, Women Start There. Als sidekick hebben mannen ze graag, vrouwen, co-host mogen ze zijn, maar host, overdag? We kennen allemaal het onderzoek, wordt er dan gezegd, waaruit blijkt dat mensen vrouwenstemmen irritant vinden.

Roosmarijn Reijmer sprak over dat onderzoek, afgelopen dinsdag, in NRC Handelsblad. Men refereert er altijd aan, maar niemand kan het laten zien. Ze heeft de proef op de som genomen en een uitzending gemaakt waarin er geen man te horen was. Ze kreeg er geen enkele negatieve reactie op.

Het wordt hoog tijd dat mannen gaan onderkennen dat het gewoon zo is, er zijn te weinig vrouwen. Hoog tijd dat ze beseffen dat zij daar wel degelijk iets aan kunnen doen. Ze reageren, als dat ter sprake komt, vaak agressief. Dat deed bijvoorbeeld Ruud de Wild, in RTL Boulevard. Hij vindt het ‘een achterlijke discussie’. Zo. Een achterlijke discussie? Dat klinkt als: Ze zijn gewoon veel minder goed dan wij, anders waren ze wel op de radio, maar zo simpel is het niet.

Hoofd Radio bij de NPO Jurre Bosman reageert veel genuanceerder. Hij zei tegen Tijs van den Brink bij Dit Is De Dag Radio: ,,Er zijn minder vrouwen geïnteresseerd om een grote mond op te zetten, om over muziek te praten.” Ik denk dat het probleem eerder is dat ze niet gehoord worden omdat die mannetjes altijd vooraan staan te schreeuwen. Dan denken de vrouwen: O, nou ja, je zal het wel beter weten. Vrouwen zijn soms veel te bescheiden, dat is een rol die ze in de opvoeding vaak krijgen aangemeten.

Ze kunnen ook doorslaan naar de andere kant. Dat deed Roosmarijn Reijmer, vertelde ze aan het NRC. Ze maakte zich in het macho radiomannenbolwerkje klein, ze liet alle seksistische grappen over zich heen komen en werd One Of The Guys.