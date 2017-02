'Tijl heeft romance met tv-collega, Patricia in rolstoel'

De Party kopt deze week groot 'Dwarslaesie dreigt voor Paay'. Het roddeltijdschrift is erachter gekomen waarom de huwelijksreis van Patricia Paay en haar kersverse man Robbert Hinfelaar (32) niet doorging. Eerst worden de geldproblemen van de diva opgesomd, maar de reden is van meer fysieke aard. La Paay is namelijk een half jaar geleden van de trap gevallen en is er recent achter gekomen dat ze een rugwervel heeft gebroken. Dat de 67-jarige blondine er al maand mee rondloopt is naar eigen zeggen een wonder. ,,Nu moet ik een MRI-scan laten maken en gaan ze kijken of de breuk nog te repareren is." Een gevaarlijke operatie, want als het misgaat is een dwarslaesie niet uitgesloten en belandt Patricia in een rolstoel. Tot die tijd zit een romantisch tripje met Robbert er nog niet in. ,,Gezondheid gaat voor alles, zelfs voor een huwelijksreis", zegt ze in het artikel dat is opgemaakt met een foto van een huilende Patricia.