'Tijl kent tien jaar jongere vlam al jaren, Gaston op straat gezet'

Leven Tijl lijkt op een soap

De roddelbladen zoomen volop in op de emotionele mokerslag van presentator en grappenmaker Tijl Beckand, die zijn echtgenote Nicolette heeft verlaten voor zijn tien jaar jongere productieassistente. Volgens Privé zou Nicolette helemaal aan de grond zitten omdat zij achterblijft met een torenhoge woningschuld. Zo staat de echtelijke tussenwoning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer ver onder water. Privé maakt de balans op en onderstreept een onderwaarde van 250.000 euro. Dat Tijl alimentatie voor dochter Fiene (7) zal moeten betalen, zet volgens het blad weinig zoden aan de dijk.

Voor wie nieuwsgierig is naar de nieuwe vlam van de 'Lama' biedt Weekend uitkomst. Volgens intimi zou Tijl enkele jaren geleden al verliefd zijn geworden op de 32-jarige Markell. Zij wil niets kwijt over de kwestie, maar collega's zijn openhartiger. ,,Ze is een leuke, sociale en spontane meid. Zij viel direct op in het team en dus ook bij Tijl.''

Sugar Lee uitgestrooid

Privé komt met onthullende exclusieve foto's waarop te zien is hoe Andrea van der Toorn de as van haar geliefde echtgenote Marja van der Toorn, beter bekend als zangeres Sugar Lee Hooper, uitstrooit in de Spaanse zee. Op de kiekjes is te zien hoe Marja zeven jaar na het overlijden van Sugar Lee de urn leeggooit en emotionele handkusjes over het water blaast. Andrea zegt nog altijd geen vrede te hebben met de manier waarop haar vrouw het leven gedag moest zeggen (na een val van haar scootmobiel werd een medische inschattingsfout gemaakt, waardoor ze een week later op 62-jarige leeftijd overleed, red.). ,,Ik ben mijn grote liefde kwijtgeraakt door een aaneenschakeling van fouten. Die intense pijn zal ik de rest van mijn leven voelen. Onlangs ben ik in het gelijk gesteld en heb van het ziekenhuis het schamele bedrag van 6.500 euro gekregen.'' Het uitstrooien van het as geeft Andrea naar eigen zeggen voldoening. ,,Ze is weer één met de wereld, dat is mooi.''

Gaston is opa zonder vaste verblijfplaats

RTL-presentator Gaston Starreveld moet zijn welbekende Postcodeloterij-uitspraak 'gooooooooedemiddag' er tegenwoordig uitpersen. Na het sluiten van zijn grand café in Marbella en beslaglegging op zijn huis zou Gaston zijn ingetrokken bij zijn schoonmoeder. Story doet haarfijn uit de doeken hoe de kale bekende Nederlander, samen met zijn vrouw Marisa en dochter Ghilaine (14), bij haar moeder Gerda in Haarlem woont. Ondanks dat hij haar omschrijft als 'een schat van een vrouw' heeft opa Gaston genoeg om zich druk over te maken. Er is nog de zorg voor de drie kinderen die hij kreeg uit een eerder huwelijk en notabene de Postcodeloterij verstrekte hem een hypotheek van maar liefst 450.000 euro voor de bouw van een huis in Heemstede. ,,Het was eigenlijk de bedoeling dat we er nu al zouden wonen'', klinkt het droogjes. ,,Maar de bouw heeft vertraging opgelopen.''

Ex mist Georgina

Een bijzondere biecht noemt Story de uitspraken van Ralph Nauta, de ex van actrice Georgina Verbaan (37). Als het aan de 38-jarige kunstenaar ligt, keert hij terug in het leven van La Verbaan, en wel zo snel mogelijk. Sinds hun relatiebreuk in december 2015 - volgens Ralph lagen hun 'wederzijdse interesses te ver uit elkaar' - hadden de krullenbol en de mooie brunette weinig contact meer. Heel bijzonder blijkt de biecht uiteindelijk niet, want hij wil Georgina niet terug als geliefde, maar als vriendin. ,,Ik geef nog steeds veel om haar en ik hoop dat het goed gaat met haar. Ook mis ik haar dochter Odilia enorm. Dat is echt een schatje.'' Eenzaam is Ralph overigens niet: sinds een half jaar is hij met Margriet Planting, die hij via wederzijdse vrienden ontmoette. Georgina woont samen met reclameman Bram van Leeuwen. ,,Ik zou hem graag eens de hand schudden. Hij lijkt mij een aardige gozer.''

