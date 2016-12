Tijn kwam precies op tijd. Opeens viel alles op zijn plaats. Daar stond hij, in het Glazen Huis, mannetje van 6, ongeneeslijk ziek. Hij weet zeker dat dit zijn laatste kerst wordt. Nagels lakken van mensen, voor geld, dat leek hem een goed idee. Het moest 100 euro opleveren, dan waren hij en zijn vader al heel tevreden. Hij wilde, vertelde zijn vader, iets doen voor kinderen die nog eerder zijn doodgegaan dan Tijn zelf, voor kinderen die geen 6 hebben mogen worden.



Nagels lakken, dat kon Tijn al, dat had hij al een paar keer bij een vriendinnetje gedaan. Meteen toen ik Tijn hoorde wist ik het al, hij gaat het Glazen Huis redden. Tijn, de kerssneeuwvlok die een enorme digitale sneeuwbal werd. Hij kon natuurlijk onmogelijk de nagels van heel Nederland lakken, dus er kwam een lakchallenge, zoals vorig jaar met de Ice Bucket Challenge, die ik overigens destijds heb afgeslagen, ik heb zonder ijs gedoneerd, dat leek me veel comfortabeler.



Twitter ontplofte. Iedereen daagde elkaar uit. Lak je nagels, maak een foto en doneer. Je mag ook niet lakken, maar dan moet je 10 keer zoveel doneren. De 100 euro liep op naar tonnen.



Heel Holland Lakt, zelfs Geert Wilders, de man die lak heeft aan de rechtstaat, lakte. Hij twitterde geen walgelijke foto van Merkel dit keer met bloed aan haar handen, nee, we zagen Wilders' eigen, schone, gelakte handen. Wat een gebaar van iemand die tegen ontwikkelingshulp is.



Maar hoe weet Wilders zeker dat de kinderen die van zijn geld in leven worden gehouden niet uitgroeien tot terroristen die naar Nederland afreizen? Hè nee, dat zijn geen gezellige kerstgedachten.



Tijn kwam als een geschenk uit de aarde, hij gaf de inkomsten van het Glazen Huis de broodnodige boost. Die vielen namelijk erg tegen. Ze hadden zelfs Giel Beelen al gebeld, of hij de helft van zijn salaris van dit jaar wilde doneren, tweeënhalve ton maar, dat zou al flink wat lucht geven. Dat is gelukkig nu niet meer nodig, dankzij Tijn, Wilders, Jesse Klaver, DJ Hardwell, Marco Borsato, dankzij al die prominenten en dankzij het gehele Nederlandse volk.



Ik heb mijn eigen nagels maar niet gelakt, dat geeft zo'n rotzooi, ik doneer liever gewoon.



