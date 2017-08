Tim Hofman: Mijn kaak is in twee stukken geslagen door huisbaas

BNN-presentator Tim Hofman (29) blijkt vanmorgen zijn kaak te hebben gebroken tijdens een handgemeen met de Nijmeegse vastgoedhandelaar Ton Hendriks. Volgens Hofman, zo laat hij weten op Instagram, is zijn in twee stukken geslagen kaak aan elkaar gezet. ,,Ik moet zes weken door een rietje eten.''

Hofman baalt als een stekker en stelt snel met meer details te zullen komen over zijn uit de hand gelopen confrontatie met de huisjesmelker. Hij roept met een van van pijn doortrokken gelaat zijn volgers op hem vloeibare kroketten te sturen. ,,Want ik probeer er al drie uur een naar binnen te zuigen...''

Tim Hofman werd, zo bevestigde zijn werkgever, tijdens de opnamen van zijn reportagereeks #Boos het ziekenhuis in geslagen door de huisbaas. Het incident vond plaats in Nijmegen waar Hofman probeerde te bemiddelen in een slepend conflict tussen een huurder en de huiseigenaar in kwestie

Volgens BNN is niet alleen Hofman maar ook een cameraman in het ziekenhuis beland. Die laatste maakt het volgens Hofman goed. ,,De rest van het team is OK.'' De omroep is momenteel bezig met het verzamelen van feiten en bewijsmateriaal om vervolgstappen tegen de verhuurder te kunnen bepalen. Een BNN-zegsman: ,,We gaan aangifte doen en komen later met een statement over de gebeurtenissen.''

Huisvredebreuk

Huisbaas Hendriks laat aan De Gelderlander weten dat hij uit pure zelfverdediging handelde. ,,Tim probeerde mij te slaan. Toen sloeg ik terug.’’ De Nijmegenaar gaat aangifte doen tegen de programmamaker wegens huisvredebreuk. Hofman kwam vandaag onaangekondigd het kantoor van Hendriks binnen om beelden te maken voor zijn programma. Daarbij werd onder meer een confettikanon afgeschoten. ,,We hebben Tim drie keer gevraagd te vertrekken, maar dat deed hij niet’’, vertelt Hendriks. Dat Tim Hofman inmiddels in het ziekenhuis zou liggen, vindt Hendriks merkwaardig. ,,Er was niet eens bloed te zien’’, aldus de vastgoedmagnaat.

Tegen zakenblad Quote gaf Hendriks nog meer details over het incident op zijn kantoor in Nijmegen. ,,Ik heb drie keer gezegd dat ze naar buiten moesten, maar dat deden ze niet. Vervolgens hebben we de politie gebeld. Hij wilde er nog steeds niet uit en probeerde mij op een bepaald moment te slaan. Toen sloeg ik terug. Als hij gewoon naar buiten was gegaan was er niets gebeurd.''