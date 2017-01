Tim Hofman start beweging om jongeren naar stembus te krijgen

De initiatiefnemers kregen gelijk veel bijval en al snel was er een grote groep twiterraars gevormd die zich bezig hielden met actie. Ook diverse bn'ers promootte de actie op social media. Onder meer 3FM-dj Michiel Veenstra en vlogster Teske de Schepper riepen hun volgers op de beweging te ondersteunen. Ook uit de politieke hoek werd er positief gereageerd. D66-leider Alexander Pechtold liet aan Hofman weten dat hij gebruik mag maken van zijn campagnebus. VNL-lijsttrekker Jan Roos liet weten ook mee te willen doen.



,,Geef ons een zak geld en we regelen de Stembus. Daarmee rijden we langs MBO/ HBO/ Uni's. We zorgen voor een stemwijzer, uitleg en partijprogramma’s”, daarmee begon de oproep van Stembus 2017.



Jongeren in de categorieën 18-25 en 25-35 jaar hebben al drie verkiezingen op rij een hele lage opkomst vergeleken met andere leeftijdscategorieën. Het viertal wil dat hun generatie zich nu wel laat horen bij de verkiezingen. ,,Onze generatie moet zichzelf een schop onder hun hol geven. We zijn met veel, met genoeg, stem!”



Voorlopig staat er nog niks zwart op wit en is het vooral een poging om iets op touw te zetten. Daarom is het volgens een van de initiatiefnemers op dit moment nog te vroeg om de plannen toe te lichten. ,,Laten we eerst eens iets op papier hebben staan, dan alleen: je ging viral op Twitter.”