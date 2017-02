Tim Hofman wil dat alle Nederlanders vrij zijn tijdens verkiezingen

,,De geboorte van Christus is leuk. Een weekje vrij omdat het lente wordt, prima. Maar op de belangrijkste dag van onze manier van leven hebben we geen vrij. Het lijkt alsof we niet trots zijn op ons stemrecht", zegt Tim. ,,Alsof we het niet belangrijk vinden. Tot nu. Want de ultieme uiting van onze vrijheid en manier van leven is ons stemrecht. Dat wij met z'n allen de richting van ons land mogen bepalen."



Tim wil nu met De Stembus 2017, een project om zo veel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen, proberen om in ieder geval scholen te overtuigen dat een vrije dag nodig is. Hij gaat daarvoor met besturen van mbo's, hbo's en universiteiten om de tafel.



Op 15 maart mogen 850.000 jongeren voor het eerst stemmen.