Timor en vriendin Joëlle samen in dogenstad Venetië

Timor Steffens is in Italië, omdat daar wordt gewerkt aan een versie van het door hem ontwikkelde dansprogramma Dance Dance Dance. In Nederland scoorde die RTL4-show mooie kijkcijfers. Kennelijk heeft hij Joëlle meegenomen op zijn werkbezoek. Op het, vermoedelijk door Timor gemaakte, kiekje steekt ze mysterieus lachend haar tong uit richting camera.



Het gerucht gaat al langer dat danser Timor Steffens een verhouding zou hebben met Joëlle Witschge. Maar Timor, die het ooit met Madonna zou hebben gedaan op een schip in Rotterdam, wil nog steeds niks zeggen over zijn gevoelens voor de dochter van oud-voetballer Richard Witschge.



Joëlle, zo beweert Story althans, is stukken openhartiger. Het blad tekende recent op uit haar mond: ,,We zijn heel gelukkig samen. Verder wil ik er niet veel over zeggen, omdat het nog pril is.'' En: ,,We willen elkaar in alle rust beter leren kennen.'' Na die publicatie ontkende ze aan het AD dat ze iets dergelijks zou hebben gezegd.



Joëlle en Waylon waren sinds maart 2014 samen. Vorig jaar december spatte de relatie uit elkaar. Daarover vertelt Joëlle, die haar modellencarrière aan de kant schoof om bij de zanger te kunnen zijn, nu in verschillende media: ,,Het was heel heftig en er is verdriet over en weer geweest.'' Een eventuele hereniging met Waylon zit er volgens haar niet in. ,,We passen niet bij elkaar.''