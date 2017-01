Timor ontbijt met rode pepers en Albert 'gered' op snelweg

Zo heet eet Timor

Danser Timor Steffens begint 2017 met een goed voornemen. Hij pakt de draad van zijn dieet weer op. Als ontbijt at hij vanmorgen de volgende dingen die hij met een glas koud water wegspoelde: maïswafels, eieren, avocado en ...rode pepers.

De detoxbaby van Rens

Gezond etenspecialiste en Doutzens zus Rens Kroes heeft de medewerkers op haar kantoor getrakteerd op een zogenoemde winter detoxsalade die ze zelf bedacht en maakte. ,,Vandaag gaan we van deze baby genieten.''

Lekke band voor Albert

Musicalproducent en presentator Albert Verlinde strandde vanmiddag door een lekke band op de snelweg. Kennelijk lukte het hem niet met een krik en dopsleutel om het reservewiel te monteren, want op een kort filmpje is te zien hoe zijn bolide op een hulpdienstvoertuig wordt getrokken. De alleenstaande Albert is erg dankbaar voor alle hulp. ,,Een goed begin! Een lekke band maar aardige mannen bieden de helpende hand.'' Zijn volgers vragen zich inmiddels twee dingen af: had Verlinde geen reservewiel of is hij gewoon een beetje onhandig.

Daphne zit niet stil

Echt vaak is Daphne Deckers, die vorig jaar afscheid nam als RTL Boulevard-presentatrice, momenteel niet op televisie. Sterker nog, het is wel heel erg stil rond de schrijvende echtgenote van Richard Krajicek. Niks aan de hand, benadrukt Deckers bij een in de auto genomen foto. ,,Het is ongewoon stil om me heen, maar er is genoeg te doen en ik heb besloten lekker bezig te blijven.''

Geraldine heeft een langzame start

Jan Versteegh en zijn BNN-collega Geraldine Kemper zijn begonnen met de opnames voor een nieuw seizoen van het programma Proefkonijnen. Een zo te zien uitgeslapen Versteegh heeft er veel zijn in, maar Geraldine niet bepaald. Volgens Jan worstelt de blondine nog een beetje met een nieuwjaarskatertje. Zijn volgers vragen zich echter af of Geraldine misschien iets sterkers heeft gebruikt. ,,Ze lijkt wel dood'', reageert iemand.

Enzo staat ook droog in Mexico

Vlogger Enzo Knol drinkt volgens eigen zeggen nooit een druppel alcohol en hij wordt dan ook helemaal gek in Mexico waar hem tijdens zijn vakantie op zo ongeveer elke straathoek tequila wordt aangeboden. ,,Als ik dan zeg no thank you, kijken ze mij raar aan.''

Martijn doet dagje Efteling

Een deel van Martijn Krabbe's kroost - de RTL-coryfee heeft samen met zijn inmiddels hertrouwde ex-vrouw Amanda vier kinderen - heeft nog kerstvakantie en dan is er natuurlijk niks leukers een dagje Efteling. Martijn, zo blijkt uit een Instagramfoto, geniet ook wel van het tripje tussen de sprookjefiguren en attracties. ,,Een superleuke dag'', aldus Krabbé die de uitgelaten kid en een paar vriendjes trakteerde op megasuikerspinnen.

Baby Carice blijft onzichtbaar

Carice van Houten en haar vriend, de Australische acteur Guy Pearce, werden in augustus de trotse ouders van zoontje Monte. Maar hoe het kereltje eruit ziet weet nog bijna niemand. Carice verbergt zijn gezichtje altijd bewust en vakkundig voor paparazzifotografen. Hoe dan ook groeit het mannetje als kool, zo blijkt uit een vers Instagramkiekje waarop het gezicht van de kleine Monte is verborgen achter een smiley. Even later kwam Carice met nog een fotootje op de proppen waarop ze haar zoontje de borst geeft. Pech! Wederom is er niks te zien.

Elstak eindelijk op vakantie