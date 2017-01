Tineke (75) is nog lang niet uitgeteld

Haar vest, haar dikke vest. Tineke de Nooij heeft 'm laten liggen in het vakantiehuis in het wijngebied achter Paarl in Zuid-Afrika. ,,Heel stom, ik had 'm speciaal meegenomen, want de overgang naar Nederland zal groot zijn", lacht de radiocoryfee. ,,Ik leen er nu wel eentje."



Tineke de Nooij (75) stond gisteravond vlak voor haar vertrek naar Nederland na een vakantie in Zuid-Afrika. Temperatuur in het zuidelijk deel van het continent: 36 graden. De moeder aller radiodeejays zou eigenlijk vijf weken vakantie vieren, maar keert eerder terug voor het Gouden RadioRing Gala morgenavond in Theater Gooiland in Hilversum. Daar ontvangt zij de Marconi Oeuvre Award voor haar verdiensten voor de Nederlandse radio. ,,Ik dacht: het zal me toch niet gebeuren dat mijn collega's leuk feestvieren en ik hier in Afrika in mijn dooie eentje op een berg zit. Dus kom ik graag eerder terug. Dit is once in a lifetime. Daar moet ik bij zijn."



Blij verrast was Tineke de Nooij een maand geleden toen ze in de studio van MAX tijdens haar eigen programma werd overvallen door Herman van Veen, die het nieuws van de Marconi Award persoonlijk kwam vertellen. ,,Zonder jou zou ik nooit zo bekend zijn geworden als ik nu ben", stak de zanger haar in liefdevolle bewoording toe.



Ook de jury was lovend over de 'de eerste echte vrouwelijke deejay van Nederland'. ,,Voor haar is radio maken geen baantje, maar een way of life. Daarnaast heeft deze radiovrouw laten zien dat vallen en opstaan bij het leven hoort en dat je nooit opgeeft. We moeten trots zijn op wat zij heeft betekend. Dit soort pioniers moeten wij omarmen."