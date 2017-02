Tip voor Patricia Paay: lach er gewoon om

,,Het zijn tijden waarin ik mezelf even uit wil zetten", zo citeerde Christina Curry gisteren Star Wars-robot C-3PO op Instagram. Ook de dochter van Patricia Paay weet met haar gevoelens even geen raad na het uitlekken van de sekstape van haar moeder. Zelf zwijgt La Paay (67) vooralsnog. Interessant is de vraag dan ook: hoe moet je reageren als 'heel' Nederland over je praat aan de koffieautomaat, in de voetbalkantine of op de bouwplaats?



Volgens psychiater Bram Bakker is er één remedie: grappen. ,,Patricia moet hier enorm de spot meedrijven. Een draai aan geven, zodat het weer luchtig wordt. Als je erom kunt lachen, is het meteen minder erg", aldus Bakker die denkt dat La Paay 'iets te enthousiast en te weinig berekenend' is geweest. ,,Maar ik ben over het algemeen wel enthousiast over vrouwen, en mannen ook trouwens, die niet achter de geraniums gaan zitten, maar lekker blijven meedoen. Ze is niet vies van aandacht, en er is een groep voor wie het niet uitmaakt wat voor soort, al denk ik niet dat zij daar bij zit."



Speculaties

Patricia Paay moet zich de komende dagen zeker niet verstoppen, stelt Bart Maussen, reputatiestrateeg. ,,Onderduiken heeft geen zin. Dan voed je alleen maar de speculaties. Maak een statement dat dit vervelend is, maar een privékwestie en vraag of dat gerespecteerd wordt. Nu spreekt ze haar vermoedens uit over wie dit gedaan zou kunnen hebben. Ook dan blijft iedereen speculeren. Ze moet zich in ieder geval niet opsluiten. Dat is niet goed voor haar mentale weerbaarheid. Kruip niet in een slachtofferrol vinden, maar reageer vanuit je eigen kracht. Sta er boven en laat je niet gek laten maken door de publieke opinie."



Een publieke figuur is Patricia Paay al sinds zij doorbreekt als zangeres in de zeventiger jaren. Ze geniet van de aandacht, het podium en de schijnwerpers. Zorgt dat ze blijft opvallen. Met haar (derde) showbizzhuwelijk met Adam Curry. Met haar uitspattingen en uitlatingen na haar scheiding. Met haar onthullingen. Over haar avontuurtje met Waylon. Of in De Wereld Draait Door als er wordt stilgestaan bij het overlijden van David Bowie en La Paay ongegeneerd vertelt over haar wilde nacht met het icoon.



Seksdrive

Ook bij Robert Jensen draait ze er niet omheen. Verhaalt over de fantasieën van haar ex en telefoonseks met jongere mannen. ,,Zij heeft een enorme seksdrive en praat erover als een kerel. Eerlijk gezegd heb ik wel respect voor mensen die op die leeftijd zo avontuurlijk zijn, en dat bedoel ik zeker niet cynisch. Ze heeft gewoon een hoop plezier", stelt Jensen nu. Volgens de presentator leeft La Paay letterlijk van de publieke aandacht. ,,Heb ik altijd respect voor gehad dat ze er in die zin altijd van alles aan deed om geld te verdienen. Ik heb ook niet het idee dat er na de scheiding met Adam Curry veel voor haar is overgebleven. Dat ze voor de Playboy-sessie even naar broek uit moest doen om 'm weer op te houden."



