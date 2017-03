Tóch twee Mollen dit jaar

MollenboekjeIn zijn mollenboek houdt AD-verslaggever en molloot Gudo Tienhooven elke zaterdagavond zijn bevindingen bij over Wie is de Mol?. Hij praat je bij over complotten, vreemde acties en zijn laatste theorieën. Vandaag: de ontknoping.

Gezien de redactie graag mijn verhaal een uur na afloop van de uitzending online ziet staan, had ik alvast één alinea klaarstaan. Eentje waar het chagrijn vanaf druipt, voor het geval dat het toch die Jochem van Gelder was. Om aan te geven hoezeer je kan opgaan in zo’n stom spelletje: ik ben de beste man de afgelopen weken bijna als een persoonlijke rivaal gaan beschouwen. Mede dankzij vrienden en collega’s op de Jochem-trein die me hersenspoelden tot ik er nog daadwerkelijk bijna in ging geloven dat hij het moest zijn.

Volledig scherm © AD En de grap is, zo bleek vanavond, Jochem wás ook deels de Mol. Een die met al zijn idiote acties fungeerde als een soort schild voor Thomas Cammaert. Een die tijdens de estafetteopdracht óók flappen achterover drukte. Een ‘hulpmol’, aldus Diederik Jekel die volgens mij constant op het punt stond in huilen uit te barsten van pure verbijstering om het bedrog van zijn zogenaamde bondgenoot.

Mazzelpik

Waarom ik vooral ging twijfelen de afgelopen dagen: hoe kan Jochem het in vredesnaam tot de finale hebben geschopt als hij de Mol níet is. En wat blijkt, meneer is gewoon een enorme mazzelpik. Iemand die tot vier keer toe met de hakken over de sloot een ronde verder mocht. Het is bijna om pissig van te worden (wat zal Sigrid ten Napel woest zijn!), al kan je evengoed tot de conclusie komen dat dit exact de reden is waarom het spel zo’n eeuwigheidswaarde heeft.

Quote En wat blijkt, Jochem is gewoon een enorme mazzelpik. Iemand die tot vier keer toe met de hakken over de sloot een ronde verder mocht Na de ontknoping van seizoen 17 ben ik opgelucht, toch een beetje trots en ook licht teleurgesteld. Opgelucht, omdat ik volgens mij leden van het Van Gelder-kamp vorige week nog voor ‘total losers’ heb uitgemaakt. Een beetje trots, omdat ik vooral met de juiste argumenten Thomas al wekenlang aanwees als fraudeur. Zonder arrogant te willen zijn (ach, een beetje mag wel toch?): ik wees het Cowboy Mounted Shooting (aflevering 7) terecht aan als het ultieme voorbeeld van een klassieke Molactie. De Soldaat van Oranje-acteur zorgde er daar eerst voor de snelste tijd neer te zetten om het zichzelf vervolgens onmogelijk te maken veel geld bij elkaar te schieten en op tijd terug te zijn. Een sterk staaltje handelen in voorkennis. Elk seizoen heeft minstens één zo’n moment.

Volledig scherm Diederik had ook tranen in zijn ogen vanavond © ANP

Episch

Dan die lichte teleurstelling. Laten we heel eerlijk zijn: Thomas ging in die laatste opdracht vorige week episch op zijn muil. Sanne versloeg hem met de houten puzzel en verdubbelde daarmee in één klap de geldpot. Die ging van een zeer magere 12.160 euro naar 24.320, het hoogste bedrag in 10 jaar Wie is de Mol?! ,,Verschrikkelijk’’, riep hij zonet in het Amsterdamse VondelCS. Maar had hij nou een paniekaanval in dat bos? Morgen spreek ik de heer Cammaert, het antwoord zal ik uiteraard met jullie delen.

Mogelijk zijn beste Molactie vond overigens plaats buiten het oog van de camera, zo vertelde Diederik. De wetenschapper kreeg na de rodeo-opdracht van de Mol de volle laag, omdat hij onvoldoende zijn best deed. Had dus in beeld gemoeten, beste makers! Dan had je ook ondergetekende weer flink in verwarring gebracht.

En dan een dikke chapeau voor Sanne die zo wijs was naar Jochem de hulpmol te luisteren en op het laatste moment van verdachte te switchen. Dat eigenlijk te hoge geldbedrag, heeft ze wel dubbel en dwars verdiend! Als bonus kreeg de kijker nog een laatste prachtsneer. Waarom ze Thomas zo lang niet in het vizier had? ‘Hij heeft zo’n dom snuitje!’

Volledig scherm © ANP

Seizoen 17 van Wie is de Mol? was, zoals wel vaker, vooral spannend wanneer het níet op de buis was. Op alle tussenliggende dagen waarin we elkaar helemaal gek konden maken met theorieën die soms balanceerde op de rand van het imbeciele. Een vol momenten van extreme twijfel. Want eerlijk, we knepen hem vanavond allemaal een beetje toch? Ook doorgewinterde Molloten die vorig jaar veel te snel doorkregen dat Klaas van Kruistum vanwege één veel te opzichtige hint wel de Mol moest zijn. Bovendien had dit seizoen met de Amerikaanse staat Oregon een filmisch decor van heb ik jou daar.

Tractor

Toch, op een gegeven moment gaat ook het beeld van een arend langs een majestueuze bergtop een beetje vervelen. Dit was evengoed het seizoen van de drones en ik kreeg soms het idee dat de makers welk érg verliefd waren op hun moderne speelgoed. Waar was het overige vuurwerk? Thomas Cammaert kruipend door een smalle grot, Sanne Wallis de Vries bevend aan een bungeetouw, Jochem van Gelder op een gesaboteerde, op hol geslagen tractor; iets in die geest. Sorry, maar de opdrachten krijgen dit jaar een zesje.

Volledig scherm © NPO

Wie dat met me eens is en zoekt naar wat compensatie: momenteel wordt de Vlaamse variant, De Mol, uitgezonden op de commerciële zender (en terug te kijken op de website van) VIER. De reeks is halverwege en de kandidaten (‘gewone burgers’) kregen al elektrische schokken toegediend, moesten zichzelf al geblinddoekt van een hoog gebouw storten en The Hunger Games naspelen in een bos in Zuid-Afrika. Een nagelbijter, ook tijdens de uitzendingen dus. Het gebakkelei over wie de Mol is, is bijna secundair. Kijk en leer, omroep AVROTROS!

Voor hen die het zoeken naar mollen inmiddels wel een beetje beu zijn: welkom terug op Aarde. De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur; ook best een geinig spelletje.

