Toekomst Guus Meeuwis in The Voice of Holland onzeker

,,Die gesprekken moeten allemaal nog gevoerd worden. Er is nog geen klap op gegeven. Ik heb veel nee gezegd en nu tegen dit programma ja. Ik wil graag deel uitmaken van The Voice maar het ligt er vooral aan hoe het programma er volgend jaar inhoudelijk uit ziet en ook qua tijd. Hoe mijn agenda eruit ziet. Er is nog niets zeker dus'', zei de coach van Thijs, Katell en Leo, drie van de twaalf kandidaten die vanaf vrijdagavond in de liveshows staan.



Door zijn werkzaamheden voor The Voice of Holland moet Guus dit jaar onder meer De Vrienden van Amstel Live in Rotterdam Ahoy laten schieten: ,,Het is de prijs die ik moet betalen met zes liveshows. Maar dat is het dit geval meer dan waard hoor. Ik ga wel een avond kijken omdat ik die sfeer niet kan missen. Maar ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat ik daar niet als surprise-act het podium op zal komen. De artiesten die er staan kunnen dat prima af zonder mij."