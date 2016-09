Tonio is Nederlandse Oscarinzending

Tonio is gebaseerd op de gelijknamige roman van A.F. Th. Van der Heijden over zijn zoon Tonio, die in 2010 om het leven kwam door een auto-ongeluk. Het verhaal beschrijft de neerwaartse spiraal van verdriet waarin Van der Heijden (in de film gespeeld door Pierre Bokma) en zijn vrouw (Rifka Lodeizen) belanden na dit verlies. De film beleeft op 5 oktober zijn première als openingsfilm van het nieuwe PAFF-festival in Amsterdam. Vanaf 13 oktober is Tonio in de bioscoop te zien.



Het is voor Van der Oest al de derde keer dat een van haar films wordt ingezonden voor de Oscars. In 2002 werd Zus & Zo zelfs genomineerd voor het felbegeerde beeldje. Twee jaar geleden behaalde Lucia de B. de shortlist, maar die film werd uiteindelijk niet genomineerd.



Eind januari wordt duidelijk of Tonio tot de vijf Oscar-genomineerden behoort. De uitreiking van de meest prestigieuze filmprijzen ter wereld vindt plaats op 26 februari.